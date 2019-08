Open Arms, i migranti restano ancora a bordo: continuano le indagini

Continua l’odissea dei migranti dell’Open Arms. Ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 rimasti a bordo della ong dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per non lasciare il fratello maggiorenne, che non ha avuto l’ok per lasciare la Open Arms.

Open Arms, continua l’odissea dei migranti

Oggi, intanto, c’è attesa per gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento che indaga per sequestro di persona e violenza privata. Si attendono gli esiti dell’ispezione seguita ieri sera, e terminata poco prima delle 22, dal medico della Sanità marittima con gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Per ora, ma il quadro potrebbe mutare in giornata, l’inchiesta è contro ignoti.

Salvini cede quindi a Conte dopo l’ultima lettera arrivata da Palazzo Chigi. “Do mio malgrado disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli” allo sbarco dei minorenni. Così il ministro dell’Interno, che parla però di “precedente pericoloso” e fa sapere che già 8 in realtà si sono dichiarati maggiorenni. Altri 57 migranti intanto sono giunti a Lampedusa dopo che erano stati avvistati su un barcone davanti l’isolotto di Lampione. Sconfessato dal vescovo un prete che nel Frusinate sosteneva Salvini criticando i soccorsi in mare.