Medvedev conquista Cincinnati ed entra nella Top 5 del ranking Atp

Primo Masters 1000 in carriera per Daniil Medvedev. Il giovane russo ha vinto il “Western & Southern Open” di Cincinnati battendo in finale il belga David Goffin con il punteggio di 7-6 (3) 6-4. Un trionfo che permette a Medvedev, capace di eliminare in semifinale il numero uno al mondo Novak Djokovic, di guadagnare tre posizioni nella nuova classifica Atp e attestarsi al quinto posto.

Medvedev conquista Cincinnati

Nella top 10 perde due posizioni Kei Nishikori, sceso al numero 7, mentre lo spagnolo Roberto Bautista Agut entra per la prima volta tra i migliori dieci scalzando Fabio Fognini, ora 11^. Due importanti variazioni anche nel nuovo ranking Wta. Grazie ai punti persi da Bertens e Kvitova, l’ucraina Svitolina guadagna due posizioni ed è numero 5.

Grande balzo in avanti per l’americana Madison Keys che, grazie al trionfo di Cincinnati, recupera ben otto posizioni e torna nella top 10, al decimo posto, avvicinando il best ranking (numero 7) toccato tre anni fa. Molto vicine le prime tre in classifica, racchiuse in meno di 300 punti: Osaka resta in testa davanti a Barty e Pliskova. La migliore italiana resta Camila Giorgi, che perde sette posizioni e si attesta al 58^ posto. (ITALPRESS).