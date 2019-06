TENNIS: FOGNINI E GIORGI N.1 D’ITALIA, BEST RANKING ATP PER BERRETTINI

ROMA (ITALPRESS) – Nessuna novità nella Top Ten Atp che vede sempre Fabio Fognini in decima posizione, traguardo tagliato dopo il Roland Garros. Novak Djokovic è per la 256esima settimana al comando (quinto nella classifica All Time, dietro Jimmy Connors a quota 268), con un ampio margine su Rafa Nadal mentre al terzo posto c’è sempre Roger Federer. A seguire, più staccato, Dominic Thiem, seguito da Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas il cui esordio sull’erba è stato infelice (subito fuori a Stoccarda e Den Bosch), quindi Nishikori, Anderson, Khachanov e il 32enne di Arma di Taggia che si conferma il migliore degli azzurri. Bel salto in avanti per Matteo Berrettini: il trionfo nella Mercedes Cup permette al giovane romano di scalare 8 posizioni e conquistare il suo best ranking (n.22). Scivola indietro di un posto Cecchinato (da 39^ a 40^), guadagnano qualcosa Seppi (69^), Sonego (74^) e Lorenzi (96^) mentre torna fra i primi 100 Fabbiano (99^). Traguardo vicino anche per Stefano Travaglia, che grazie alla finale raggiunta a Shymkent passa da 112^ a 103^.

Nessun movimento di rilievo nelle posizioni di vertice della classifica Wta. Naomi Osaka vive un’altra settimana da regina anche se resta tallonata da Ashleigh Barty (252 i punti che le separano) mentre Kiki Bertens, sconfitta ieri nella finale di Den Bosch, si avvicina alla terza posizione occupata da Karolina Pliskova. Camila Giorgi resta la migliore delle italiane, stabile in 39^ posizione. La 27enne marchigiana è anche l’unica azzurra fra le prime 100.

