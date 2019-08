Salvini: “Dalla crisi di Governo verrà fuori un patto per la poltrona”

ROMA (ITALPRESS) – “Qualunque governo venga fuori” da questa crisi sarà “un patto per la poltrona”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Radio anch’io.

Esecutivo “sostenuto da una manciata di senatori che hanno il terrore di andare al voto perché perdono la poltrona. M5S ha scelto Renzi? Auguri”.

Sulla vicenda Open Arms precisa: “Non cambio idea, resto assolutamente contrario allo sbarco. Perché Open Arms non va in Spagna? – aggiunge – In 18 giorni andavano e tornavano da Ibiza e Formentera 3 volte, questa per loro è una battaglia politica. Non vorrei che il governo PD-M5S aprisse i porti e approvasse lo ius soli distruggendo ciò fatto finora”.

(ITALPRESS).