US Open, subito out Fognini e Giorgi. Djokovic e Barty al 2° turno

Si apre nel peggiore dei modi la spedizione azzurra agli US Open di tennis. In attesa di vedere in campo il baby fenomeno Jannik Sinner, i due italiani dal ranking più alto, Fabio Fognini e Camila Giorgi, hanno entrambi perso il loro primo match sul cemento newyorkese.

Per il Fogna è stato fatale il gigante americano Reilly Opelka, ma anche i problemi alla caviglia che si trascina dietro da ormai troppo tempo. Sconfitta in quattro set e una sensazione che il ligure non riuscisse mai a muoversi al meglio per contrastare il proprio avversario.

La Giorgi, invece, ha perso per la terza volta in altrettanti incontri con la greca Maria Sakkari, a testimonianza di un matchup poco favorevole. Un peccato, se si considerano le due finali raggiunte a Washington e nel Bronx da Camila, che conferma il suo record negativo a Flushing Meadows.

Chi, invece, spera di avere una lunga corsa agli US Open è il campione uscente Novak Djokovic, che ha giocato in maniera incoraggiante contro Carballes Baena. Nel suo quarto di tabellone, vince anche Daniil Medvedev, il giocatore più in forma dell’estate, che rischia però di dover fare i conti con la fatica accumulata sul cemento nordamericano. Nel torneo femminile, vince in rimonta Ash Barty, mentre continua la stagione nera di Angie Kerber, sconfitta dalla Mladenovic.