Matteo Salvini e Francesca Verdini di nuovo insieme: smentite le voci sulla rottura

Matteo Salvini e Francesca Verdini si mostrano di nuovo insieme. Così i due smentiscono le voci sulla fine della loro relazione.

Dopo le voci che parlavano di una rottura tra il leader della Lega e la figlia di Denis Verdini, i due sono stati fotografati insieme alla festa della Lega di Conselve, in provincia di Padova. I rumors parlavano anche di una relazione tra Francesca Verdini e un ex concorrente di Temptation Island, Rodolfo Salemi.

Matteo Salvini e Francesca Verdini di nuovo insieme

Soltanto poche ore prima il gossip aveva colpito al cuore di Matteo Salvini. Un periodo decisamente buio per il leader della Lega. Non soltanto la perdita della poltrona da vicepremier ma anche problemi con la fidanzata.

I giornali scandalistici, infatti, parlavano della fine della relazione con Francesca Verdini. La causa di tutto, secondo i rumors, sarebbe stato un ex concorrente di Temptation Island, Rodolfo Salemi, per il quale la bella e giovane Verdini avrebbe perso la testa.

Moro ed affascinante, questo bel trentacinquenne è conosciuto soprattutto per il suo passato da corteggiatore di Mara Fasone nel programma Uomini e Donne, dal quale è stato costretto a ritirarsi per via di un grave incidente stradale.

Ma non è soltanto bello. Rodolfo Salemi sembra avere anche più di qualche esperienza in politica. Questa caratteristica lo accomunerebbe al leader della Lega. Forse è proprio questo elemento ad attrarre Francesca Verdini. L’ex corteggiatore, infatti, è stato consigliere delegato allo sport a Viareggio, sua città d’origine.

La notizia della rottura tra Matteo Salvini e Francesca Verdini ha fatto immediatamente il giro del web, rimbalzando su tutti i rotocalchi. Nessuno dei due, però, si è espresso in merito confermando o smentendo quella che sembra essere solamente un’indiscrezione.

Le foto che ritraggono la coppia ancora insieme fanno pensare che tra i due la relazione d’amore vada ancora a gonfie vele. In attesa che Salvini o la bella 28enne Verdini si esprimano sulla questione, non possiamo che far fede alle immagini.