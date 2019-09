The new Pope, dopo il lancio del primo teaser la presentazione a Venezia | VIDEO

Cresce l’attesa per la nuova serie targata Paolo Sorrentino. “The New Pope” lancia il primo teaser trailer ufficiale a pochi giorni dalla sua presentazione in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia.

The new Pope, dopo il lancio del primo teaser la presentazione a Venezia

La serie originale Sky-Hbo-Canal + sarà infatti presentata in anteprima mondiale domenica primo settembre nel corso della 76esima Mostra del cinema di Venezia. Scritta da Paolo Sorrentino, che ha diretto tutti e 9 gli episodi, con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista napoletano ambientata in Vaticano.

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in “The Young Pope”.

New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino.

The New Pope, la serie

The New Pope è creata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic (Italia) e HBO. Inizialmente annunciata come seconda stagione di The Young Pope in realtà, sarà una storia su un nuovo Papa, sempre ambientata nella Città del Vaticano. La serie di nove episodi vede la partecipazione di Jude Law, che riprende il ruolo di Papa Pio XIII e John Malkovich.

Ad aprile le nuove foto di Jude Law in costume da bagno bianco mentre cammina in spiaggia hanno il giro del web. Sui social i fan hanno pure ironizzato ribattezzandolo ‘The Nude Pope’. Gli scatti dal set di The New Pope rivelano inoltre che Jude Law si è tuffato in mare nella spiaggia di Venezia, città che aveva già accolto la produzione di The Young Pope.