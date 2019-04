Jude Law in costume da bagno a Venezia per le riprese di The New Pope

Jude Law sul set di The New Pope: le nuove foto che lo ritraggono in costume da bagno bianco mentre cammina in spiaggia stanno facendo il giro del web. Sui social i fan ironizzano ribattezzandolo ‘The Nude Pope’

Good morning to these photos of Jude Law filming THE NUDE POPE. pic.twitter.com/9C6Hmi19h4 — Dave Quinn (@NineDaves) April 9, 2019

La star in costume da bagno nelle spiagge di Venezia

Gli scatti dal set di The New Pope rivelano inoltre che Jude Law si è tuffato in mare nella spiaggia di Venezia, città che aveva già accolto la produzione di The Young Pope.

L’attore, sul piccolo schermo, interpreta infatti Papa Pio XIII, mentre la sua collega ha la parte di Esther. La sexy star britannica 46enne, ha girato alcune sequenze insieme a Ludivine Sagnier e ad alcune comparse.

Le riprese di The New Pope sono iniziate nel mese di novembre e nel cast del progetto, prodotto da HBO e Sky, ci saranno anche Diane Keaton, James Cromwell e i nuovi arrivi John Malkovich e Sharon Stone.

Jude Law on the set of The New Pope 1/4 pic.twitter.com/cg9O7VXK0F — best of Law (@bestofjudelaw) April 9, 2019