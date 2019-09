“Amici Celebrities”, svelati i nomi dei primi concorrenti | VIDEO PROMO

In arrivo la prima edizione della versione Vip di “Amici“. Un promo Mediaset in rotazione su Canale 5 ha annunciato il titolo e ha svelato i nomi dei primi concorrenti.

Tra le principali novità della stagione televisiva, il talent è stato ribattezzato “Amici Celebrities” e avrà tra i suoi protagonisti Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara e Laura Torrisi. La conduzione è affidata a Michelle Hunziker.

La versione celebrities di “Amici” andrà in onda su Canale 5 nel periodo autunnale, precedendo la nuova edizione del format originale ideato da Maria De Filippi.

Da “Amici Vip” ad “Amici Celebrities”, le polemiche

C’eravamo abituati a chiamarlo “Amici Vip” ma negli ultimi giorni è arrivata la sorpresa da parte della redazione. Lo staff di Maria De Filippi, infatti, ha fatto sapere che il programma si chiamerà “Amici Celebrities”.

I canali social del fortunato programma stanno già diffondendo un breve video. Oltre ad apprendere il cambio di di nome, dal promo abbiamo conosciuto anche i nomi dei primi quattro Vip – o meglio Celebrities – che hanno accettato di mettere alla prova il loro talento.

I fan della versione classica del programma, però, hanno storto il naso sollevando qualche perplessità.

C’è chi sostiene che i personaggi scelti non possano essere considerati “veri famosi” e chi è arrabbiato perché ritiene che non sia giusto dare questa possibilità a chi non ha bisogno di “sfondare” in questo campo. A placare gli animi ci ha pensato lo staff di “Amici” precisando che la versione originale del programma andrà in onda da novembre.

Chi saranno gli altri concorrenti?

Per adesso dobbiamo accontentarci di quattro nomi soltanto. Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara e Laura Torrisi hanno confermato la loro partecipazione alla versione Vip di “Amici”. La curiosità, a questo punto, va sui gli altri possibili concorrenti.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni ma sembra che siano pronti a far parte degli allievi di Amici Celebrities anche Chiara Giordano, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, uno tra Claudio Amendola e Luca Argentero, Alberto Urso, Irama, Annalisa, Francesca Manzini, Giordana e Platinette.

Ancora non sono arrivate conferme da parte della redazione ma se i nomi fossero realmente questi, assisteremmo ad una edizione davvero interessante.