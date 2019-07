Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero della Hunziker, Michelle “Aiutatemi”

Aurora Ramazzotti ne ha combinata una davvero spiacevole a mamma Michelle. La bella figlia d’arte ha per sbaglio pubblicato il numero di telefono della Hunziker in una storia su Instagram e da allora in casa non si vive più. Il cellulare della Hunziker è stato letteralmente inondato di messaggi e la showgirl ha lanciato un appello ai fan.

Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero della Hunziker

Aurora è davvero dispiaciuta ma uno sbaglio del genere può capitare a chiunque. A questo punto non resta che appellarsi al buon senso dei follower. “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Così Aurora Ramazzotti cerca di rimediare al bel guaio in cui ha messo mamma Michelle. Da quando il suo numero è stato messo online, infatti, sul telefono della showgirl arrivano continuamente migliaia di messaggi, tanto che la Hunziker è stata costretta a metterlo in modalità aereo.

L’appello di Michelle Hunziker “Aiutatemi”

Un tentativo quasi disperato di fermare il flusso di messaggi in arrivo sul suo cellulare. Michelle Hunziker ha sempre avuto un ottimo rapporto con la primogenita Aurora, nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Anche questa volta, infatti, mamma Michelle – che sembra più una sorella maggiore di Aurora – si è mostrata comprensiva nei confronti della figlia ma ai fan rivolge un appello.

“Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo – dice disperata Michelle – Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine”. E infine l’appello ai follower: “Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi”.

Foto frame storia Instagram Michelle Hunziker.