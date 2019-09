Mediaset, nasce MediaForEurope tra le contestazioni di Vivendi

COLOGNO MONZESE (MILANO) (ITALPRESS) – L’assemblea dei soci di Mediaset ha approvato il riassetto della società, che prevede la creazione di una nuova holding di diritto olandese, MediaForEurope, attraverso la fusione per incorporazione di Mediaset S.p.A. E Mediaset Espana. Si è espresso favorevolmente il 78,18% dei votanti – contrario il 21,07%, mentre gli astenuti sono stati lo 0,7% -, superando così la maggioranza qualificata dei due terzi che era necessaria per l’approvazione del progetto. Un’operazione, quella del riassetto del Biscione, duramente contrastata dall’azionista di minoranza Vivendi, che ha contestato la decisione del Cda Mediaset di non ammettere in assemblea la controllata Simon Fiduciaria, cui è stato conferito il 19,94% del capitale.

Soddisfatto, a operazione conclusa, l’ad del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha spiegato: “Oggi partirà concretamente un progetto industriale, che è l’unica vera strada possibile per crescere, essere competitivi e creare valore e visti i numeri, mi sembra che il mercato abbia votato più con noi che con Vivendi”, visto che, oltre a Fininvest, a votare a favore della nascita di Mediaforeurope è stato il 4,94% del resto del capitale, mentre solo il 3,72% si è schierato contro come Vivendi.

(ITALPRESS).