Courteney Cox indossa una maglietta di “Friends” ma il suo personaggio è tagliato

Courteney Cox ha pubblicato sui social una foto in cui indossa una maglietta di “Friends” ma il suo personaggio è tagliato. L’attrice, infatti, nella serie cult interpretava Monica Geller ma sulla maglietta del merchandising con stampati i sei protagonisti è saltato parte del suo viso.

La bella “Monica” ha voluto ironizzare su quanto accaduto. Sul suo profilo Instagram, Courteney Cox ha pubblicato uno scatto in cui indossa la maglietta ma con il viso triste indica la foto dei personaggi di “Friends” in cui manca il suo. Lo scollo a V della maglietta, infatti, ha praticamente asportato gran parte del viso di Monica.

L’attrice non si è scoraggiata, ha indossato lo stesso la maglietta e a didascalia della foto ha scritto divertita: “Alcune persone farebbero qualsiasi cosa pur di avere una maglietta con scollo a V”.

Friends compie venticinque anni e sbarca al cinema

Intanto continuano i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario dell’arrivo in tv di “Friends“. Dopo l’annuncio di una pop-up experience e di un set Lego, la serie tv sbarca al cinema con tutti i suoi protagonisti.

David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston insieme sul grande schermo con l’evento speciale Friends 25th: The One With The Anniversary. Il 23 e 28 settembre e il 2 ottobre oltre 1000 sale cinematografiche statunitensi proporranno agli spettatori dodici tra gli episodi più amati della serie.

Un ritorno in grande stile per i più nostalgici degli anni Novanta. Al cinema verranno mostrati ogni notte quattro episodi della fortunata serie tv “Friends”, rimasterizzati per l’occasione in 4K (dai negativi originali in 35 millimetri). Ma non finisce qui. Ad arricchire la ghiotta proposta infatti ci saranno anche contenuti inediti e interviste esclusive.