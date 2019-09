Scuola: date di inizio regione per regione, ponti e festività dell’anno 2019/2020

Con settembre terminano le vacanze estive, soprattutto per chi torna tra i banchi di scuola. La campanella ha già suonato in qualche istituto e le altre sono pronte a segnare l’inizio del nuovo anno scolastico.

Le date di inizio della scuola sono diverse da regione a regione. Vediamo quando bambini e ragazzi torneranno tra i banchi e quali ponti e vacanze riserva l’anno 2019/2020.

Tutte le scuole, di ogni ordine e grado sono pronte a ripartire. La regione che per prima darà il via all’anno scolastico 2019/2020 è il Piemonte. Il 5 settembre invece la scuola è già cominciata per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, a cui seguiranno tutte le altre gradualmente. I più fortunati sono sicuramente gli studenti della Puglia, dal momento che lì la scuola riaprirà il prossimo 18 settembre.

Scuola, le date di inizio regione per regione

Le scuole di tutta Italia hanno già deliberato il calendario con le date di inizio delle lezioni, insieme al programma di ponti e festività per l’anno scolastico 2019/2020.

In base all’autonomia scolastica le scuole possono far variare la data di inizio delle lezioni, purché si rispetti il totale dei giorni scolastici.

Ecco l’elenco delle date di inizio:

5 settembre: provincia autonoma di Bolzano;

9 settembre: Piemonte;

11 settembre: Veneto, Campania, Umbria e Basilicata;

12 settembre: Lombardia, Valle D’Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;

16 settembre: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Lazio;

18 settembre Puglia.

I ponti e le vacanze dell’anno scolastico 2019/2020

I calendari dell’anno scolastico 2019/2020 non contengono soltanto le date con l’inizio delle lezioni. Sono già stati stabiliti, infatti, anche i ponti e le vacanze, tanto desiderati da studenti e insegnanti.

Lo scorso anno scolastico ha regalato agli studenti un lungo ponte nel periodo pasquale. Quest’anno, invece, no ci saranno maxi ponti.

La prima pausa dalle lezioni arriva in occasione dei Santi. L’1 novembre infatti cade di venerdì e con il sabato 2 novembre è possibile fermarsi 3 giorni, compresa la domenica. Stessa storia per l’1 maggio, la festa dei Lavoratori, che è di venerdì.

Grande delusione per il 25 aprile 2019, invece, che cade di sabato e non regala ponti. Le vacanza di Natale invece iniziano il 23, che cade di lunedì. Buona notizia per coloro che hanno la settimana corta e non vanno a scuola. Questi fortunati, infatti, inizieranno le vacanze di venerdì 20 dicembre.

Le date delle festività