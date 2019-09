Durante le vacanze al mare o in montagna, abbiamo cercato tutti di prendere un po’ di tintarella. Quel tocco ambrato che rende accattivante la nostra pelle, però, tende a svanire presto una volta rientrati in città.

Con qualche piccola abitudine da aggiungere alla nostra beauty routine potremo mantenere l’abbronzatura più a lungo.

Tintarella, come mantenerla anche dopo le vacanze

Ricordiamoci che il sole colpisce la nostra pelle anche durante una semplice passeggiata. Non è necessario quindi stare sul un lettino da sole per ore – considerando anche che può essere nocivo -. Con la fine delle ferie e delle vacanze, però, è più facile perdere il colore conquistato a fatica con l’abbronzatura.

Di seguito forniamo qualche piccolo consiglio per mantenere vivo più al lungo possibile la tintarella sulla nostra pelle.

Alimentazione

Il primo alleato per mantenere l’abbronzatura anche in città è una dieta sana ed equilibrata, ricca di cereali, frutta e verdura colorata. Il betacarotene, infatti, ci aiuterà a fissare la tintarella e a conservare il benessere conquistato in vacanza.

Con parsimonia si può aggiungere anche qualche integratore, ad esempio il coenzima Q10, il licopene e all’acido pantotenico (vitamina B5).

Esfoliazione

Verrebbe da pensare che lo scrub faciliti la perdita di tintarella, invece non è così. Un’esfoliazione costante, ripetuta delicatamente una volta a settimana, aiuta a eliminare lo strato superficiale di cellule morte, destinate a staccarsi comunque e che conferiscono un colorito “a chiazze” davvero poco gradevole. Lo scrub quindi elimina in modo omogeneo le cellule morte lasciando la pelle luminosa e libera di respirare.

Idratazione

L’idratazione è fondamentale nella beauty routine di ognuno di noi. Per conservare la tintarella, dopo la doccia abbondiamo con la crema per il corpo.

Si consiglia di utilizzare un buon prodotto nutriente, oppure un olio dopo bagno da applicare sulla pelle umida, che penetra in profondità ed è particolarmente indicato l’epidermide tende alla secchezza.

Di fondamentale importanza per l’idratazione di tutto il corpo è l’acqua. Oltre a prodotti da applicare sulla pelle, ricordiamoci di bere tanto per conservare l’abbronzatura e mantenere morbida e vitale la pelle.

Doccia

Le immersioni in acqua, soprattutto se molto calda, favoriscono la desquamazione della pelle e di conseguenza la perdita dell’abbronzatura. Per questo motivo, infatti, è preferibile una doccia ad un bagno, proprio perché la prima aiuta la pelle a mantenersi compatta ed elastica.

Evitare assolutamente i bagnoschiuma troppo aggressivi. Meglio utilizzare gel idratanti e olio da bagno. Inoltre quando ci asciughiamo, evitiamo di strofinare la pelle con l’asciugamano, ma tamponiamola con delicatezza.

Aria aperta

Come abbiamo precisato anche all’inizio, il sole colpisce la nostra pelle anche durante una semplice passeggiata in città.

Per mantenere luminosa la nostra abbronzatura, quindi, è consigliabile fare delle belle passeggiate all’aria aperta. Non sarà la stessa esposizione che pratichiamo durante le vacanza, ma comunque sarà un valido aiuto per la tintarella.

Ricordiamo infatti che il ciclo naturale delle cellule della pelle è di 28 giorni, trascorsi i quali muoiono per poi essere sostituite da cellule nuove. Quando la pelle è abbronzata, la loro vita media si accorcia un po’ e si ferma a 21 giorni. Passare un po’ di tempo all’aria aperta, passeggiare al sole o fare un giro in bicicletta, possibilmente indossando pantaloncini corti e top senza maniche aiuta la nostra pelle a produrre nuova melanina, rinnovando la tintarella.

Doposole naturali

Esistono dei doposole naturali perfetti per mantenere l’abbronzatura. Possiamo utilizzare per esempio il burro di Karité, ricco di vitamine e di sostanze nutritive ed emollienti, e dell’aloe, dalle molte virtù idratanti e rigeneranti.

Utilizziamo un gel puro aggiungendo qualche goccia di olio vegetale da strofinare fra le mani e poi applicare su viso e corpo. Evitare invece prodotti che contengono alcol, che favoriscono la disidratazione.

Cosmetica

Se vogliamo dare un pccolo aiutino alla nostra tintarella, possiamo anche utilizzare un cosmetico specifico, come le creme idratanti a cui viene aggiunto un autoabbronzante.