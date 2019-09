Acqua di mare, come sfruttarne i benefici anche in città

L’estate sta finendo. La tintarella ancora resiste ma per molti le vacanze al mare sono ormai un ricordo. Per sentirci ancora in spiagge da sogno, possiamo usufruire dei benefici dell’acqua di mare anche in città.

L’acqua di mare, infatti, è ricca di principi attivi preziosi per la bellezza. Contiene molto cloruro di sodio per esempio, che, grazie alla sua capacità di attirare in superficie i liquidi in circolo nei tessuti profondi, svolge una duplice azione: anticellulite e idratante.

Non dimentichiamo poi l’alta concentrazione di altri oligolementi, come il magnesio, in grado di accelerare il ricambio cellulare, e lo iodio, che stimola il metabolismo e combatte la formazione dei radicali liberi.

Oltre al relax, l’acqua di mare è un ottimo alleato per la linea tonica e la pelle luminosa e compatta che generalmente abbiamo in vacanza. Possiamo ottenere questi meravigliosi effetti anche una volta rientrati in città. Basta ricreare l’ambiente marino nel bagno di casa.

La talassoterapia

Possiamo godere dei benefici della talassoterapia anche a casa. Basta aggiungere sale marino integrale al nostro bagno. L’acqua deve essere calda ma non oltre i 37°. Certo, non è esattamente come immergersi in mare ma in quest modo il nostro bagno acquista straordinarie proprietà cosmetiche, di poco inferiori a quelle dell’acqua di mare.

Gli effetti delle talassoterapia sono davvero straordinari: combatte la ritenzione idrica e previene la cellulite. Inoltre, ha anche un effetto tonificante, che cancella la stanchezza e ricarica di energie.

Per ottenere tutti questi benefici, si consiglia di rimanere immerse nella vasca per almeno 10-15 minuti. Prima è sempre bene fare una doccia con un detergente delicato. In questo modo la pelle, libera da impurità, può assorbire al meglio i preziosi oligoelementi contenuti nel sale marino integrale.

Lo scrub al sale marino

Avete mai provato sulla vostra pelle uno scrub al sale marino? Se no, dovreste farlo al più presto. Il sale marino, infatti, è l’ingrediente base anche di molti scrub per il corpo. Inoltre se miscelato a microgranuli di origine vegetale, oli ed essenze lo si esalta e se ne amplifica l’azione.

Per rendere più efficace l’effetto dello scrub al sale marino sul vostro corpo, potete aggiungere il succo di melograno, dal potere rivitalizzante, o ancora gli oli di moringa e di monoi, che nutrono e idratano l’epidermide, mentre ricostituiscono il film idrolipidico cutaneo asportato dal sale insieme alle cellule morte.

Risultato: una pelle levigata, uniforme e morbida come il velluto, pronta a trarre tutti i benefici possibili dai cosmetici applicati successivamente. Tutti gli scrub, in particolare quelli al sale, vanno usati una o due volte alla settimana, mai in presenza di rossori o irritazioni.

I benefici delle alghe

Se le vediamo al mare mentre facciamo un bagno, spesso ci fanno ribrezzo, anche le alghe però sono una straordinaria risorsa per la nostra bellezza.

Ci sono diverse tipologie di alghe che popolano i fondali marini e ognuna di loro ha proprietà differenti. L’alga bruna, per esempio, riattiva la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. L’alga rossa, invece, stimola la rigenerazione cellulare e, come la Chlorella (ricca di clorofilla), libera la pelle dalle tossine. Ci sono poi le alghe verdi oceaniche che favoriscono la lipolisi, ovvero la fuoriuscita del grasso dalle cellule adipose.

Grazie a queste diverse e straordinarie proprietà, le alghe sono molto utilizzate nella cosmetica. Ci sono infatti molti prodotti facili da utilizzare a base di alghe capaci di esaltarne i benefici per il nostro corpo.