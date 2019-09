Charlize Theron “Devo essere onesta, ho una nuova relazione con due donne”

Il film arriverà il 20 dicembre sugli schermi americani. Narra la vera storia dello scandalo scoppiato dietro le quinte di Fox News, noto canale di notizie americano, e il relativo coinvolgimento del suo fondatore capo Roger Ailes (John Lithgow), concentrandosi sulle donne che l’hanno portato alla luce: Megyn Kelly (Charlize Theron), Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie).

