In una grotta di Marettimo, nelle isole Egadi, in Sicilia, sono stati rinvenuti resti di un pasto – una mandibola di cervo e vari molluschi – che hanno svelato come l’uomo navigava nel Mediterraneo alla ricerca di cibo e nuove terre già 8.600 anni fa, cioè verso la fine del Mesolitico e non nel Neolitico come si credeva finora.

Mediterraneo, reperti svelano che l’uomo navigava per cibo 8600 anni fa

Lo studio che anticipa di 2mila anni la storia degli spostamenti via mare dell’Homo Sapiens è stato realizzato da un team di ricerca italiano composto da ENEA e Università di Roma “Sapienza”, Palermo, Trieste e Salento e pubblicato sulla prestigiosa rivista “Earth Science Reviews” e ripreso da “National Geographic”.