Platinette lascia la tv “Devo combattere un male che porto dentro”

Coruzzi è arrivato a questa conclusione alla fine della stagione scorsa: “Quando ero da solo, ho capito che dovevo riguadagnare la mia vita e accettare lunghi percorsi di lavoro me lo rendeva impossibile. Dovevo lavorare su di me, ho adottato un regime alimentare molto severo, e oggi dovevo spiegare a tutti che posso permettermi di fare solo percorsi più brevi di questo: prima rimetterò a posto le mie fondamenta, poi magari ci rivedremo”.

L’alimentazione corretta è un fattore molto importante per la nostra salute. Spesso ci imbattiamo in esagerazioni che vanno dal mangiare troppo, al troppo poco passando per regimi alimentari non equilibrati. Non sempre è facile rendersene conto e accettarlo ma la sfida più difficile è quella di rimboccarsi le maniche per tornare in carreggiata. Facciamo i nostri migliori auguri a Mauro Coruzzi, sperando di vederlo di nuovo presto in tv.