Sauna, da una pratica molto antica tanti benefici per la salute

La sauna è una pratica molto antica che apporta notevoli benefici per la salute. Tanti popoli, sin dalle ere più remote, hanno utilizzato la sudorazione come terapia per molti mali. Attenzione, però, perché la sauna non è adatta a tutti.

Sauna, una pratica benefica molto antica

Grazie alle pubblicazioni di Harvard Health sappiamo che i Maya usavano le saune già 3000 anni fa. Dall’altro lato del mondo, in Finlandia, In Finlandia, le saune sono state utilizzate per migliaia di anni e 1 finlandese su 3 le usa ancora.

Il calore e la sudorazione possono portate notevoli vantaggi per la salute. A beneficiarne maggiormente sono il rilassamento e la salute cardiovascolare. All’interno di una sauna, infatti, la frequenza cardiaca aumenta e i vasi sanguigni si dilatano portando ad una sensazione di benessere.

Bisogna comunque tenere presente che per alcune persone, per esempio per coloro che soffrono di pressione sanguigna bassa, le alte temperature possono risultare nocive.

I benefici

Allevia i dolori

L’aumento della circolazione sanguigna durante una sauna può aiutare a ridurre i dolori muscolari, migliorare i movimenti articolari e alleviare il dolore da artrite.

Riduce i livelli di stress

La migliore circolazione del sangue dovuta alle alte temperature favorisce anche il rilassamento. È per questo motivo, infatti, che durante una sauna aumenta la sensazione di benessere.

Migliora la salute cardiovascolare

Ridurre il livelli di stress porta anche ad un minor rischio di eventi cardiovascolari. La sauna, infatti, è associata anche ad una diminuzione di malattie cardiovascolari, coronaropatie o morte cardiaca improvvisa.

Lo ha rivelato uno studio condotto in Finlandia su un campione di 2.315 uomini dai 42 ai 60 anni nel corso di 20 anni. I risultati suggeriscono che le persone che usano una sauna possono avere un rischio inferiore di morire per malattie cardiovascolari.

Mentre gli studi possono essere promettenti, l’uso della sauna non dovrebbe sostituire un programma di esercizi per mantenere il cuore sano.

Problemi di pelle

Una sauna secca asciuga la pelle durante l’uso. Alcune persone con psoriasi, infatti, possono scoprire che i loro sintomi si riducono durante l’uso di una sauna.

Attenzione però perché questa pratica, per esempio, non è adatta a coloro che hanno una dermatite atopica. Questi durante una sauna potrebbero riscontrare un peggioramento.

Asma

Infine, le persone che soffrono di asma possono trovare sollievo da alcuni sintomi a seguito dell’uso di una sauna. Questa pratica, infatti, aiuta ad aprire le vie aeree, allentare il catarro e ridurre lo stress.