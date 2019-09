Kate Middleton è incinta del quarto figlio? Se si osservano gli indizi, il dubbio è lecito. Questa volta però stiamo parlando di un membro della famiglia reale inglese, quindi non aspettatevi le solite “spie” di maternità.

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Ecco gli indizi

La Duchessa di Cambridge è sempre più bionda e l’inarrestabile figlia Charlotte più chiacchierona. Così capita per caso che la principessina alla scuola materna dica alla maestra che la mamma aspetta un bebè. Da quel momento il tam-tam mediatico fa volare la cicogna su Kensington Palace.

La lingua lunga di Charlotte è accompagnata dagli occhi attenti dei sudditi inglesi. Il popolo britannico, infatti, al quale non sfugge un dettaglio sulla famiglia reale, ne hanno notato uno in particolare. Sembra che Kate Middleton, ogni volta che cambia look ai capelli, poi annuncia una nuova gravidanza. La Duchessa di Cambridge in effetti negli ultimi tempi ha aggiunto delle schiariture dorate alla sua chioma. Sarà un ulteriore indizio del quarto figlio in arrivo?

Ci saremmo aspettati occhi puntati sul solito “pancino sospetto” e curve più arrotondate, ma per i reali inglesi gli indizi su una gravidanza sono più “sottili. Al di fuori dello showbiz vero e proprio, si distinguono anche per questo.

Gli indizi sulla nuova maternità di Kate Middleton riguardano infatti un nuovo look di capelli, qualche impegno ufficiale non confermato e un outfit insolito. Se a questo poi si aggiungono le chiacchiere all’asilo delle principessine, è facile dire: Kate aspetta il quarto figlio.