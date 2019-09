Il primo giorno di scuola di George e Charlotte di Cambridge | VIDEO

Anche per i reali di Cambridge è tempo di tornare tra i banchi. Con un video postato sui social, Kate Middletone e il principe William mostrano il primo giorno di scuola dei figli George e Charlotte.

Il primo giorno di scuola di George e Charlotte di Cambridge

Vacanze finite, si torna a studiare. Dopo un’estate ricca di impegni, sì, ma dedita anche al relax, per George e Charlotte inizia la scuola. Ad agosto, infatti, il principe William e la moglie, Kate Middleton, si sono concessi due settimane di vacanza in una villa extra-lusso ai Caraibi. Non è stata una fuga romantica. Insieme ai Duchi di Cambridge, infatti, c’erano anche i figli George, Charlotte e Louis e i genitori di Kate, Michael e Carol Middleton.

Con un video postato sull’account Instagram ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge, la famiglia reale condivide sui social il primo giorno di scuola della principessa Charlotte e del principe George.

“La principessa Charlotte arriva al Thomas’s Battersea per il suo primo giorno di scuola, unendosi al fratello maggiore George” si legge sotto il video che mostra i piccoli principi accompagnati da due sorridenti William e Kate.

Suona infatti la campanella anche per i reali di Inghilterra. La ribelle secondogenita del principe William e di Kate Middleton è stata accompagnata in classe da mamma e papà, insieme al fratello maggiore George.

William e Kate hanno scelto per i figli la Thomas’s Battersea di Londra, una delle migliori scuole della città. In questo istituto la principessina, oltre a studiare, potrà imparare anche danza, musica, teatro, nuoto, karate e tanto altro. Intanto però continua a mostrare il suo lato ribelle. Davanti all’ingresso della scuola infatti Charlotte ha sfoderato l’ennesima linguaccia di saluto ai flash.