William e Kate, vacanza extra-lusso con la famiglia ai Caraibi | GALLEY

Il principe William e la moglie, Kate Middleton, si sono concessi due settimane di vacanza in una villa extra-lusso ai Caraibi. Non è stata una fuga romantica. Insieme ai Duchi di Cambridge, infatti, c’erano anche i figli George, Charlotte e Louis e i genitori di Kate, Michael e Carol Middleton.

A rivelarlo, nonostante l’assoluta segretezza e le massime misure di privacy dell’isola, è stato il magazine “Hello!”. Stando a quanto riporta la rivista, i reali hanno affittato una lussuosa e ampia villa da 30 mila euro a settimana per evitare problemi di spazio. Per due settimane hanno alloggiato della residenza Antilles, a Mustique, un’isoletta privata dei Caraibi, nell’arcipelago di St. Vincent e Grenadine.

William e Kate, vacanze extra-lusso con la famiglia ai Caraibi

Villa Antilles è stata costruita nel 2016 dal prestigioso studio di designer Finchatton. La lussuosa abitazione in stile coloniale-contemporaneo si trova sulle colline davanti alla spiaggia di Endeavour, con una vista mozzafiato su Bequia e St Vincent.

I Duchi di Cambridge hanno puntato sullo spazio. La residenza scelta per le vacanze, infatti, ha quattro camere da letto (una con i lettini a castello tanto amati dal principino George) ognuna dotata di un giardinetto privato, uno studio/media room, una sala da pranzo vicino alla cucina, un enorme salone con un drink bar, poi il padiglione esterno che si affaccia sulla grande piscina a sfioro e la jacuzzi.

Giusto per godersi un poco di meritato relax dopo gli impegni reali che tanto occupano la famiglia inglese, anche quattro persone dello staff sempre a disposizione: uno chef, un guardiano, un maggiordomo e un giardiniere.

Assoluta riservatezza

Di fronte a tanto sfarzo, sembrerà che la famiglia reale abbia puntato al lusso per le sue vacanze estive. Invece, quello che ha maggiormente attirato i Duchi di Cambridge a Mustique è stata l’assoluta riservatezza dell’isola.

Chiunque arrivi, via aria o via mare, infatti, viene prontamente schedato dal servizio di sicurezza, affinché le autorità locali sappiamo sempre, in qualsiasi momento, chi sia presente sull’isola e dove si trovi.

Inoltre, la sua no-fly zone la rende ancora di più una località blindata. Non sorprende infatti che molte star, da Hugh Grant a Pierce Brosnan, abbiano deciso di passare le ferie lì. A contatto con la natura, ma al riparo dai flash dei paparazzi.

