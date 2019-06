La storia da favola tra William e Kate sembra essere arrivata ad un punto di crisi. La causa sarebbe Rose Hanburry, definita dai tabloid inglesi come la “nuova Camilla“. Ma proviamo a capire chi è e a conoscerla meglio.

Ecco chi è Rose Hanburry, la “nuova Camilla” che ha messo in crisi William e Kate

Rose Hanburry ha 35 anni ed è una ex modella. Fino a tre anni fa era considerata come una delle migliori amiche di Kate Middleton. Personaggio di spicco nella vita reale, è stata in prima fila al Royal Wedding e sempre presente agli eventi di corte.

Qualcosa in questi anni deve essere cambiato. Sembra infatti che Rose si sia avvicinata sempre di più al principe William con il quale avrebbe addirittura una relazione clandestina. Proprio per questo motivo, oggi, i tabloid britannici parlano di lei come della “nuova Camilla” e la ritengono la principale responsabile della crisi che starebbero attraversando il Duca e la Duchessa di Cambridge.

Rose, a soli 35 anni, ha un passato da modella e un’esperienza in campo politico come ricercatrice per l’ex ministro dell’educazione Micheal Gove. Nel Regno Unito è anche nota come socialite. Nel 2009 ha sposato David Rocksavage marchese di Cholmondeley, dal quale ha avuto tre figli.

Le voci di una relazione con il Principe William coincidono, peraltro, con quelle di un presunto divorzio di Rose dal marito tanto che in occasione del recente ricevimento a Corte in onore del Presidente Trump a cui è stata invitata, è stato notato che la marchesa non portava al dito la fede matrimoniale.

Quando appaiono agli eventi pubblici, i loro sorrisi e la compostezza fanno pensare che vada ancora tutto a gonfie vele. La Duchessa di Cambridge riesce sempre ad apparire perfetta in pubblico, adesso però sembra essersi stancata. Ospite in un programma tv, infatti, Kate dimostra sempre più insofferenza e lancia un messaggio in codice al marito per fargli sapere quanto sia gelosa e infelice.