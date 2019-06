Royal Family, aria di crisi tra William e Kate: messaggi in codice in tv

Al centro delle vicende della Royal Family inglese c’è, al momento, l‘aria di crisi che tira tra il principe William e Kate Middleton. La coppia perfetta e la famiglia da favola adesso sembrano vacillare sul loro piedistallo reale.

Quando appaiono agli eventi pubblici, i loro sorrisi e la compostezza fanno pensare che vada ancora tutto a gonfie vele. In realtà qualcosa si è insinuato nel matrimonio tra William e Kate. A rompere l’idillio sono le voci, sempre più insistenti, di una relazione tra il Principe e la ex modella Rose Hanbury.

La Duchessa di Cambridge riesce sempre ad apparire perfetta in pubblico, adesso però sembra essersi stancata. Ospite in un programma tv, infatti, Kate dimostra sempre più insofferenza e lancia un messaggio in codice al marito per fargli sapere quanto sia gelosa e infelice.

Aria di crisi tra William e Kate: messaggi in codice in tv

Kate Middleton ha partecipato alla trasmissione per bambini “Blue Peter”, in onda sulla CBBC. Un programma televisivo molto amato anche dai suoi figli George, Charlotte e Louis. La Duchessa si è presentata in abbigliamento comodo e sportivo, si è seduta insieme ai bimbi e si è dedicata con loro al giardinaggio, sua grande passione.

Il gesto che ha destato sospetto è stato il successivo. Kate, infatti, poco dopo ha raccolto un mazzolino di fiori. E fin qui, sembra ancora tutto normale. I fiori raccolti sono quelli che noi chiamiamo “garofani dei poeti” ma che in Inghilterra vengono chiamati “Sweet William“. Sarà stata solo una coincidenza?

Ma non finisce qui. La scelta di Kate Middleton cela altri messaggi nascosti. Nel linguaggio dei fiori, infatti, i garofani dei poeti simboleggiano il concetto di fiducia e fedeltà. Un’altra curiosa coincidenza o una mossa ben pensata?

Rose Hanbury come una “nuova Camilla”?

Non sappiamo se il messaggio sia giunto a destinazione, né come abbia reagito il principe William. Quello che è certo è che i media britannici insistono sempre di più sull’ipotesi di una relazione extraconiugale di William, e che già parlano di Rose come di una “nuova Camilla”.

La ex modella, fino a poco tempo fa felicemente sposata con David Rocksavage marchese di Cholmondeley, oggi si fa vedere senza fede al dito. Finora l’unico commento da Kensington Palace è stato un lapidario: “ricorreremo alle vie legali” ma Kate, con classe e discrezione, potrebbe essere già partita al contrattacco, lanciando l’ultimatum in tv.

Non ci resta che attendere per i prossimi sviluppi. Anche William potrebbe seguire le “orme” del padre Carlo e chissà quale sarebbe la reazione di Kate Middleton.