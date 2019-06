William e Kate, la separazione per un’amante all’orizzonte?

La separazione dei principi William e Kate sarà vera? Se sì, è per un’amante? E quest’amante è la modella Rose Hanbury? Tante domande assillano i nostri cuori. I tabloid britannici sempre più spesso riferiscono che i Principi William e Kate starebbero attraversando un periodo molto delicato del loro matrimonio che sarebbe messo in crisi a causa di una relazione tra William e la ex modella Rose Hanbury oggi marchesa di Cholmondeley.

Le voci di una relazione con il Principe William coincidono, peraltro, con quelle di un presunto divorzio di Rose dal marito tanto che in occasione del recente ricevimento a Corte in onore del Presidente Trump a cui è stata invitata, è stato notato che la marchesa non portava al dito la fede matrimoniale.

Tra i Principi e Rose Hanbury marchesa di Cholmondeley vi è una amicizia ed una frequentazione di parecchi anni, dovuta anche alla vicinanza delle rispettive dimore. Kate, tuttavia, fino ad oggi ha mantenuto inalterato il suo smart ed un comportamento ineccepibile e degno di una regina, apparendo al fianco del marito sempre elegantissima e sorridente.