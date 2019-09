Belen Rodriguez compie 35 anni e festeggia un compleanno carico di amore. Doppia ricorrenza per la showgirl, da un lato spegne le candeline sulla torta, dall’altro brinda ai sei anni di matrimonio con il ballerino Stefano De Martino.

Era il 20 settembre del 2013, infatti, quando a Cominago, un paesino tra Piemonte e Lombardia, la showgirl e il ballerino dicevano sì in una cerimonia da favola. Pochi mesi prima era nato il loro bimbo, Santiago. Belen Rodriguez compie 35 anni, un compleanno d’amore Compleanno e anniversario di nozze nello stesso giorno. Niente di più magico per Belen, soprattutto dopo l’amore ritrovato con il marito. Una giornata carica di felicità e di amore, quindi, non solo per la showgirl ma anche per Stefano De Martino.

La coppia è stata infatti al centro del gossip nei mesi scorsi grazie al riavvicinamento dei due. La passione riconquistata è addirittura aumentata e i sui social hanno abbondantemente documentato il ritorno di fiamma.

Ma il 2019 è stato anche un anno carico di successi professionali per Belen Rodriguez e il marito.

La showgirl sempre sulla cresta dell’onda, come testimoniano gli scatti che pubblica su Instagram e i suoi servizi da modella, e Stefano approdato al ruolo di presentatore in tv.

Dopo qualche pettegolezzo, la showgirl è stata riconfermata da Mediaset e quest'autunno tornerà a condurre Tú sí que vales, affiancata da Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nel frattempo la coppia ricomposta formata dalla stessa Rodriguez e dal marito De Martino ha debuttato insieme al Festival di Castrocaro

Calici alzati e via alle danze, quindi, per una festa d’amore!

La dedica di Stefano De Martino

In un’occasione come questa non poteva mancare una dedica di Stefano De Martino. Il marito innamorato, infatti, ha pubblicato sui social uno scatto del 2013 in Patagonia con Belen sulle sue spalle e ha scritto: “Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto“.