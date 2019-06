La Notte della Taranta si avvicina. Ancor prima che inizi, sono sorte già le prime polemiche. Sembra che l’ipotesi di affidare la conduzione del backstage del Concertone a Belen Rodriguez e Stefano De Martino non piaccia agli intellettuali.

Un gruppo di 18 firmatari, infatti, ha sottoscritto un “Appello alla dignità“. Si tratta di un documento ideato da docenti universitari e artisti, contrari alla conduzione della coppia d’oro del gossip. Raidue però non ha ancora ufficializzato la decisione.

Notte della Taranta, gli intellettuali protestano contro Belen e Stefano De Martino

A capo dell’iniziativa c’è il professore Andrea Carlino, storico presso l’Università di Ginevra. Nel documento, il docente accusa la Fondazione Notte della Taranta di avere tolto “dignità ad una manifestazione che è stata unico e speciale luogo di studio e di (re)invenzione della tradizione musicale salentina, di metissage culturale e sociale, di coinvolgimento della comunità locale e di lavoro scrupoloso sulle fonti della cultura popolare”.

“Ci chiediamo perché – dicono i sottoscrittori – questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale, sociale e politico, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip al trash, al populismo, all’acchiappa audience e all’acchiappa chiappe? Non esprimiamo sia chiaro nessuna critica sulle scelte mercantili o artistiche di Raidue, ma la Fondazione Notte della Taranta, il suo presidente, il suo consiglio di amministrazione, il suo consiglio scientifico, perché assecondano anzi sono complici della trasformazione commerciale e sanremese del Concertone? Perché?”.

La coppia Belen Rodriguez-Stefano De Martino non piace agli intellettuali. Questo appare chiaro. Dei due si sente parlare spesso. La loro vita è sempre al centro del gossip. Tra le ultime notizie che li riguardano c’è la preparazione di un matrimonio bis tra i due, una volta riaccesa la passione. Ma quello che più incuriosisce è la possibilità di una gravidanza per un pancino sospetto di Belen. Al momento i due non confermano né smentiscono le voci.

