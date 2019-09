“Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo compiuto un passo avanti storico, che non era mai successo prima. Se si difende l’interesse italiano bisogna guardare al risultato, non bisogna guardare a chi lo ottiene e chi non lo ottiene”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista esclusiva a Sky TG24, che andrà in onda integralmente nell’edizione delle 13, parlando dell’accordo sui migranti discusso ieri a Malta.

Conte “Sui migranti risultato storico, Salvini non sia invidioso”