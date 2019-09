“A proposito di chiarezza, il Presidente del Consiglio ha alcune interrogazioni parlamentari del Pd giacenti, che lo riguardano, su cui non ha mai risposto, sulla sua professione ed eventuali conflitti di interessi. Sulla Russia c’è un’indagine e ho piena fiducia nei magistrati. Io sono andato in Russia per allacciare buoni rapporti, per aiutare gli imprenditori italiani”. Così a Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24, il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini “Fondi russi? Piena fiducia nei magistrati”