Serie A, i risultati della 5a giornata: apre Verona-Udinese

Neanche il tempo di archiviare il quarto turno, che la Serie A torna già in campo per la quinta giornata di campionato. Ad aprire le danze Verona e Udinese, impegnate in una sfida con vista sulla salvezza al Bentegodi, mentre in serata sarà la volta della Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo. I bianconeri fanno visita al Brescia, nelle cui fila dovrebbe debuttare, dopo quattro giornate di squalifica, Mario Balotelli.

Sette i match in programma mercoledì, con l’anticipo delle 19 all’Olimpico tra Roma e Atalanta. In serata, invece, riflettori puntati su San Siro, dove la capolista Inter riceverà la Lazio per una gara che promette scintille. Posticipo del giovedì tra Torino e Milan, entrambe decise a rialzarsi dopo gli ultimi scivoloni.

I risultati della quinta giornata di Serie A

Verona-Udinese 0 – 0

Brescia-Juventus

Roma-Atalanta

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

SPAL-Lecce

Torino-Milan

La classifica di Serie A

Inter 12

Juventus 10

Napoli 9

Roma 8

Lazio 7

Atalanta 7

Bologna 7

Sassuolo 6

Cagliari 6

Torino 6

Brescia 6

Milan 6

Verona 4

Genoa 4

Parma 3

Udinese 3

SPAL 3

Lecce 3

Sampdoria 3

Fiorentina 2