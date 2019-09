Un infortunio pesante colpisce la Juventus. Pesante non per entità, ma per valore della vittima. Cristiano Ronaldo, infatti, non prenderà parte alla trasferta di Brescia dopo aver accusato un problema all’adduttore nella gara vinta dai bianconeri contro il Verona. Il problema, si legge sul sito ufficiale della Vecchia Signora, verrà monitorato nelle prossime ore.

Dovrebbe trattarsi, tuttavia, di un semplice affaticamento, che consentirebbe a Ronaldo di tornare in campo in tempi brevi. I prossimi impegni della Juventus sono la sfida casalinga con la SPAL e poi quella di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Questo l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.