“L’Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice”. Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai leader mondiali e presenta il progetto al centro dell’azione del suo governo. Un progetto – sottolinea – che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Conte all’Onu “Una nuova stagione riformatrice per l’Italia”

Il presidente del consiglio, al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, parla di un’azione di ampio respiro necessaria per realizzare un futuro che sia davvero sostenibile per le prossime generazioni.

“Non bisogna cadere nell’errore di cedere ad un facile consenso, un consenso a breve termine”. “Tante sono le sfide a cui siamo chiamati”, afferma il premier, “e possiamo avere successo solo se agiamo con coraggio, determinazione e visione e ascoltando la voce di reclama un mondo migliore. Il dovere di noi governanti è di ascoltare queste voci e riuscire a tradurle in atti concreti”.

Il premier poi riassume il lavoro svolto in questi giorni in Usa su Facebook. “Lotta ai cambiamenti climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74esima sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite – prosegue – sono state intense e importanti. Fra poco – conclude – si rientra in Italia, concentrati sul grande lavoro che ci aspetta”.