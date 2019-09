Springsteen, a dicembre il documentario “Western Stars” al cinema

Il prossimo 25 ottobre uscirà “Western Stars – Songs From The Film”, la colonna sonora contenente tutti i brani live di “Western Stars”, il film che vede il debutto di Bruce Springsteen come regista insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

L’album include tutte le canzoni presenti all’interno dell’omonimo album del cantante pubblicato recentemente insieme alla cover di “Rhinestone Cowboy” di Glen Campbell.