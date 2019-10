Uomini e donne, chi è la nuova tronista dopo l’abbandono di Sara Tozzi

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il trono classico di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, però, deve continuare, quindi è necessario trovare una nuova tronista.

Sara ha deciso di lasciare il programma perché si è resa conto di essere ancora sentimentalmente coinvolta dal suo ex fidanzato. Ancora una volta è Il Vicolo delle News a svelare indiscrezioni sulla sua sostituta. Sembra sua un personaggio che abbiamo già visto nello studio di Canale 5.

Uomini e donne, chi è la nuova tronista

Con Sara Tozzi si è già consumato il primo abbandono della stagione, a sole poche messe in onda di Uomini e Donne. Il programma non può andare avanti con il trono vacante e la redazione deve trovare una persona che sieda sull’ambita sedia rossa.

Raffaella Mennoia & Co. chi avranno scelto per sostituire Sara? Per bilanciare alla perfezione il trono, possiamo immaginare che sarà nuovamente una donna a sedere sul trono. Secondo Il Vicolo delle News, questa è quasi una certezza dal momento che tira fuori anche un nome.

A sostituire Sara Tozzi, infatti, potrebbe essere Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta.

La ragazza non è nuova quindi al programma. Durante la sua prima esperienza a Uomini e Donne, inoltre, ha riscosso un clamoroso successo, sia tra i telespettatori che da parte di Maria De Filippi.

La Poznanska è una ragazza semplice, con una famiglia umile alle spalle e senza troppi grilli per la testa. Questo almeno è quello che sembrava nel corso della sua prima partecipazione a Uomini e Donne. Ovviamente, con la popolarità raggiunta è cambiata un pochino. Arrivata al momento della scelta con la rivale Natalia Paragoni ha visto sfumare il suo grande sogno d’amore con Zelletta, ma ha reagito con una maturità insapettata.

Per il momento non abbiamo la certezza che sarà Klaudia a sostituire Sara. Ci sono indiscrezioni ma nessuna conferma. Per saperlo dobbiamo aspettare la prossima puntata di Uomini e Donne, o meglio, la registrazione del 2 ottobre.