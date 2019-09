Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono classico: pensa ancora al suo ex

L’avventura di Sara Tozzi al trono classico di “Uomini e Donne” finisce presto. A pochi giorni dall’inizio del programma di Maria De Filippi, la tronista abbandona perché il suo cuore non è libero: pensa ancora al suo ex fidanzato.

L’indiscrezione è arrivata da “Il Vicolo delle News” subito dopo la registrazione della puntata del 25 settembre.

Secondo le anticipazioni giunte da Il Vicolo delle News dopo la registrazione del programma, Sara Tozzi avrebbe abbandonato il trono classico di Uomini e Donne. La sua avventura di ricerca dell’amore si è conclusa solo dopo un paio di messe in onda del programma.

Classe 1997, Sara Tozzi si è già fatta notare come tentatrice a Temptation Island. Entrata nel nuovo programma, sembra che la ragazza abbia dichiarato di non sentire il suo cuore libero e pronto per una nuova relazione. Al centro dei suoi pensieri, infatti, ci sarebbe ancora l’ex fidanzato.

La presenza del suo ex è talmente tanto radicata in Sara, da vederlo in ogni ragazzo che prova a corteggiarla. Secondo quanto racconta Maria De Filippi, la ragazza, nel corso delle esterne, si è resa conto che avrebbe voluto il suo ex fidanzato al posto dei vari corteggiatori.

Così si consuma il primo abbandono del trono classico, dopo pochi giorni dalla messa in onda di Uomini e Donne. C’è però da aggiungere che Sara Tozzi ha fatto i suoi provini prima di essere scelta come tronista, non si era resa conto allora di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato?

A questo punto, sembra scontato che – a stagione appena iniziata – sarà necessario trovare una sostituta o un sostituto che prenda il posto della giovane modenese e che affianchi gli altri tronisti tuttora in gioco, Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche.