Il sogno di chi vuole dimagrire è quello di riuscire a farlo mangiando. Se dovete rimodulare la vostra dieta, ecco un elenco di 10 frutti ipocalorici ideali per perdere peso.

La frutta aiuta il corpo a funzionare meglio. Un’alimentazione equilibrata e un esercizio fisico adeguato sono da sempre i migliori alleati per perdere peso rapidamente e in modo sano.

Ricordiamo sempre che ogni caso è unico, per cui, prima di iniziare qualsiasi dieta, è bene consultare il proprio medico.

Dieta, i 10 frutti ipocalorici ideali per perdere peso

La frutta è ricca di zuccheri e questo potrebbe minare i nostri propositi di dimagrimento.

Con questo piccolo vademecum, avrete a disposizione una vasta scelta di frutti di cui vi forniremo quantità di calorie e caratteristiche, per trovare quello più adatto a voi.

1. Fragole

La fragola è un ottimo alleato per perdere peso perché contiene calorie negative. Inoltre è anche ricca di ferro e vitamina C, che la rendono un efficace antinfiammatorio naturale. Calorie in 100 g: 45 Kcal.

2. Banana

Grazie all’alto contenuto di triptofano, la banana attenua il desiderio di mangiare dolci e la fame. Il numero di calorie dipende dal tipo e dalle dimensioni della banana, per cui non possiamo fornire numeri certi.

Se consumata prima dell’esercizio fisico, inoltre, riduce anche il rischio di crampi perché è ricca di potassio. Mangiare una banana a colazione è un buon trucchetto per smorzare i morsi della fame durante il giorno. Calorie in 1 unità: da 87 a 120 Kcal.

3. Mele

Nell’immaginario collettivo la mela è il frutto maggiormente associato alle diete. In effetti le mele aiutano a perdere peso perché sono ricche di antiossidanti. Inoltre regolano i livelli di colesterolo e trigliceridi e aiutano la digestione.

Se avete voglia di dessert ma avete paura di ingrassare, scegliete una mela al forno con cannella o chiodi di garofano: contiene poche calorie, è nutriente ed è deliziosa. Calorie in 170 g: 81 Kcal.

4. Pere

Grazie alle fibre contenute nella pera, migliora il transito intestinale e diminuisce l’appetito. Ecco perché questo frutto è ottimo per chi vuole dimagrire.

Inoltre la pera regola i livelli di colesterolo nel sangue. Le pere alla cannella arrostite sono anche un ottimo dessert che, oltre ad essere delizioso, aiuta a perdere peso. Calorie in 1 unità: circa 85 Kcal.

5. Anguria

Dolce, fresca, colorata e ricca di acqua. Stiamo parlando dell’anguria che con le sue calorie negative e le sue capacità diuretiche aiuta a combattere il gonfiore e la ritenzione di liquidi.

Inoltre aiuta anche a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Abbassa la pressione sanguigna ed è considerata un alimento afrodisiaco. Calorie in 100 g: 24 Kcal.

6. Kiwi

Tra i benefici del kiwi ci sono la lotta contro la costipazione e la capacità di smorzare l’appetito. È anche ricco di vitamina C ed è diuretico.

Ecco perché il kiwi è un frutto consigliato a chi vuole perdere peso. Calorie in 100 g: 46 Kcal.

7. Papaia

I palati più esigenti non sono costretti a rinunciare alla frutta esotica. Diuretica e ricca di fibre, la papaia facilita l’eliminazione delle feci e combatte la pancia gonfia.

Inoltre è un’ottima alleata per il controllo del diabete e per alleviare i sintomi della gastrite. Calorie in 100 g: 85 Kcal.

8. Limone

I profumi del Mediterraneo anche a tavola. Il limone è diuretico, ricco di vitamina C e un potente antiossidante, che elimina le tossine e rende la pelle più chiara.

Bere una tazza di tè alla buccia di limone ogni giorno è un ottimo modo per consumare il limone senza zucchero e goderne tutti i benefici. Il limone aiuta anche ad abbassare il colesterolo e lo zucchero nel sangue. Calorie in 1 unità: 22 Kcal.

9. Mandarino

Ancora un pieno di vitamina C, fibra e liquidi con il mandarino. Perfetto per perdere peso, grazie al basso numero di calorie e al suo potenziale diuretico.

Inoltre la vitamina C aiuta nell’assorbimento del ferro nell’intestino e rafforza il sistema immunitario. Infine migliora le il transito delle fibre nell’intestino, riducendo l’assorbimento dei grassi e aiuta il controllo della glicemia. Calorie in 100 g: 38 Kcal.

10. Ananas

L’ananas aiuta a perdere peso grazie al suo alto contenuto di acqua e vitamina C. Combatte la ritenzione di liquidi e rende il punto vita più sottile. Forse non somiglierete subito a delle vespe, ma i risultati si vedranno. Calorie in 100 g: 52 Kcal.