Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi in un viaggio d’amore insieme

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi volano insieme a Lampedusa per un viaggio d’amore. Si smentiscono così le voci che volevano un riavvicinamento della showgirl con l’imprenditore Flavio Briatore.

Sia la Gregoraci che Briatore hanno confermato la loro decisione dopo la separazione. Ad alimentare le voci di un ritorno di fiamma sono stati i numerosi avvistamenti dei due paparazzati insieme. Ma è solo un falso allarme, non c’è alcuna seconda possibilità.

A conferma della fine della storia tra la Gregoraci e Briatore arrivano le immagini della showgirl in viaggio con la sua nuova fiamma. Dopo una pausa d’amore, infatti, Elisabetta vola a Lampedusa con Francesco Bettuzzi. Lo rivela il settimanale Diva e Donna.

Insieme si dedicano alle immersioni e poi volano in Emilia Romagna. Elisabetta e Francesco sono tornati a sorridere e il riavvicinamento tra la Gregoraci e Briatore pare proprio solo per il bene di Nathan Falco. La coppia è di nuovo riservata: pubblica foto dei fondali, ma nessuno scatto dei due. Non si nascondono (come mostrano le foto del settimanale), ma nemmeno ufficializzano.

Qualche settimana fa Elisabetta e Flavio sono stati paparazzati di nuovo insieme. Qualcuno ha parlato di un ritorno di fiamma, altri invece di un semplice rapporto civile tra i due. Ed infatti di questo si tratta.

A circa due anni dalla separazione, sembra oramai fuor di dubbio che l’amore tra la Gregoraci e Briatore sia finito. In questi mesi sono anche stati visti in compagnia di altri possibili partner. Intanto ultimamente vengono ritratti sempre più spesso insieme. L’elemento, però, che accomuna tutte le foto e la presenza, con loro, del figlio Falco.

Di tempo insieme Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ne hanno trascorso molto. Dieci anni di matrimonio non sono certo uno scherzo, per di più se nove di questi sono stati trascorsi anche come genitori.

Con Flavio infatti i rapporti restano ottimi, come la stessa Elisabetta aveva spiegato: “Il rispetto che proviamo l’una per l’altro ci consente di passare piacevoli momenti tutti e tre insieme. Credo sia una cosa che tutti i genitori separati dovrebbero fare”.