Gregoraci e Briatore paparazzati insieme, ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati paparazzati di nuovo insieme. Qualcuno parla di un ritorno di fiamma, altri invece di un semplice rapporto civile tra i due.

A circa due anni dalla separazione, sembra oramai fuor di dubbio che l’amore tra la Gregoraci e Briatore sia finito. In questi mesi sono anche stati visti in compagnia di altri possibili partner. Intanto ultimamente vengono ritratti sempre più spesso insieme. L’elemento, però, che accomuna tutte le foto e la presenza, con loro, del figlio Falco.

Di tempo insieme Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ne hanno trascorso molto. Dieci anni di matrimonio non sono certo uno scherzo, per di più se nove di questi sono stati trascorsi anche come genitori.

Se n’è parlato nel salotto di “Mattino Cinque”. Ripresa la stagione televisiva del programma, la conduttrice, Federica Panicucci, tra le altre cose, punta l’attenzione sulla coppia.

Se ci sia o meno un ritorno di fiamma tra la showgirl e l’imprenditore non è certo. Sicuramente un legame tra i due c’è ed è di quelli indissolubili. “Legherà sempre il fatto di avere dei figli insieme“, spiega infatti Federica Panicucci dallo studio di “Mattino Cinque“. Sembra che sia proprio il figlio Falco il collante tra la coppia, che continua a mantenere rapporti civili nonostante la separazione.

Sulle voci di un possibile ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la showgirl c’è chi non vi dà credito. “Non penso si tratti di questo – dichiara Flavia Cercato – le immagini di Briatore e Gregoraci insieme sono fraintendibili“. Secondo la conduttrice televisiva e radiofonica, per la coppia non ci sarebbe un riavvicinamento sentimentale, ma solo un rapporto sereno per amore del figlio Falco.

Quando finisce un amore non è detto che debba anche cessare l’affetto e il rispetto reciproco. Questo non significa, però, che ci debba essere per forza del tenero.