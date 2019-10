Non solo drink al Mak Mixology di Palermo. In programma, per domenica 6 ottobre, una serata all’insegna della musica con il Double C Project.

Mak Mixology, arrivano i “Double C Project” domenica 6 ottobre dalle 20

I due strumenti classici per eccellenza, Roberta Casella all’arpa e Serena Cosentino al violino, in una veste unica e inusuale.

Ecco a voi il Double C Project il duo musicale eclettico che domenica 6 ottobre dalle ore 20 all’interno della Galleria delle Vittorie, proporrà un repertorio che spazia dal genere classico al pop, passando per rock e jazz.

Un’atmosfera suggestiva che unisce la buona musica con il piacere di gustare un ottimo aperitivo e/o una cena speciale all’aria aperta.

Altro cavallo di battaglia i drink Mixology realizzati ad hoc dai Bartender Matteo Bonandrini e Luca Catanzaro, col supporto di Nicolò Cottone. Mak Mixology è il ristorante e cocktail bar nato da un’idea del patron Filippo Genovese.

L’incantevole locale si trova all’interno della storica Galleria delle Vittorie, uno dei posti più suggestivi del centro storico di Palermo. All’interno della Galleria delle Vittorie, in via Maqueda, risorge dalla polvere un edificio inaugurato il 2 ottobre del 1935 e poi abbandonato.