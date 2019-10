Shining continua a far gelare il sangue nelle vene. L’ascia utilizzata da Jack Nicholson nell’iconica scena del film cult è stata venduta all’asta per 170mila sterline, oltre 190mila euro. C’è un nuovo “lupo cattivo” in città.

Shining, l’ascia di Jack Nicholson venduta all’asta per 190mila euro

L’ascia utilizzata da Jack Nicholson nel film Shining è stata comprata per una cifra quattro volte superiore al prezzo di vendita originario stimato durante l’asta di Entertainment Memorabilia.

L’oggetto del film Stanley Kubrick è stato per molti anni in mano a un membro della crew del regista, che aveva acquistato l’ascia in una vendita avvenuta alla fine della produzione, nel 1980. “Ne avevo bisogno per tagliare la legna a casa – ha dichiarato l’uomo nel sito dell’asta – anche se non l’ho mai utilizzata per quello scopo. È in perfette condizioni: ci sono alcuni graffi, ma sono dovuti all’utilizzo prolungato durante le riprese”.

A breve uscirà al cinema il film Doctor Sleep, sequel del film diretto da Kubrick, in cui Ewan McGregor interpreta Danny Torrance, figlio di Jack. La pellicola, ambientata 40 anni dopo i fatti dell’Overlook Hotel, è ispirata all’omonimo romanzo di Stephen King del 2013. Danny, ancora tormentato dagli eventi passati, trova una ragazza di nome Abra Stone con la quale condivide una capacità singolare, quella della luccicanza.

Articoli di film venduti al migliore offerente

Non è un novità che accadano episodi del genere. In totale, infatti, 900 articoli di film e produzioni cinematografiche sono stati messi in vendita al miglior offerente. Tra di loro anche l’armatura indossata da Russell Crowe nel film Il Gladiatore.

Oltre all’arma impugnata da Nicholson, sono stati messi all’asta anche il costume indossato da Michael Keaton per Batman di Tim Burton (1989), l’armatura del generale Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe) nel film Il Gladiatore di Rildey Scott e la pistola con silenziatore di James Bond nel film 007: GoldenEye.