Sparatoria a Trieste, due fratelli uccidono due poliziotti in Questura

Pomeriggio di follia e sangue a Trieste a seguito di una sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Due fratelli hanno esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della Questura. Entrambi sono morti a causa delle ferite riportate. I due aggressori, uno dei quali risulta essere ferito, sono stati arrestati.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda – riporta Ansa.it – un uomo responsabile di una rapine avvenuta questa mattina, sarebbe andato in Questura accompagnato dal fratello. Per ragioni non ancora individuate uno oppure entrambi, avrebbero sfilato la pistola a uno o due agenti, sparando e ferendo due poliziotti.

Sparatoria a Trieste, uccisi due agenti

Altri agenti presenti avrebbero risposto al fuoco e ferito il fratello, che sarebbe già stato portato in ospedale con una ambulanza. Non è invece chiaro dove si troverebbe il responsabile della rapina.

“Sono vicino alle famiglie e alle forze dell’ordine, penso sia un fatto drammatico per tutta la comunità e per tutto il Paese”. Lo ha aggiunto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga a Udine, lasciando il convegno a cui stava partecipando per raggiungere Trieste, dopo aver appreso della sparatoria accaduta nel capoluogo regionale. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino in seguito all’uccisione di due agenti nella sparatoria davanti alla Questura.