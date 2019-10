Italia Viva non lavora per far cadere il Governo Conte. Lo dice in una intervista alla Stampa il leader Matteo Renzi: “Siamo stati i principali sponsor“, afferma “perché farlo cadere?”. E ribadisce: “non siamo contro il Governo, ma contro l’aumento delle tasse”. E auspica che l’Esecutivo duri a lungo per “dare tranquillità ai mercati”, “riportare lo spread sotto i 100 punti”, e “accompagnare la nuova fase europea”.

“Il Governo lavori, non faccia polemiche”, afferma Renzi. “Suggerisco al premier di lavorare sui dossier: ieri sarebbe stato più opportuno parlare di Alitalia, Trieste o servizi segreti. Non di me”. (ITALPRESS)