M5S “Se aumenta l’Iva il Governo non ha più senso”

“Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di ‘rimodulazione’ dell’IVA. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l’IVA non deve aumentare.

Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell’iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo”. Lo riferiscono fonti del M5S. “Lo stiamo dicendo da settimane, asta con titoli fuorvianti e false ricostruzioni. L’Iva non si aumenta”, ribadisce il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli (M5S). (ITALPRESS).