Cinema, “Joker” sbanca il botteghino nel primo weekend in Italia

“Joker”, il film targato Warner Bros Pictures vincitore del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, ha conquistato la vetta del box office italiano di questo fine settimana, arrivando a incassare 6.3 milioni di euro nel suo primo weekend di programmazione nelle sale cinematografiche.

In 4 giorni 900 mila spettatori visto il film incentrato sull’iconico villain, firmato da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix. Un successo planetario testimoniato dai 93.5 milioni di dollari incassati negli USA (record di sempre per un weekend di apertura in ottobre negli States) e dai 234 milioni a livello globale.

“Lo strepitoso successo di Joker dimostra che il pubblico italiano e mondiale accoglie con entusiasmo film che segnano un’evoluzione contemporanea del mondo dei supereroi. Siamo molto fieri di aver potuto distribuire questo splendido film, che non a caso è stato insignito del Leone d’Oro a Venezia”, commenta Barbara Salabè, President & Managing Director di Warner Bros Entertaniment Italia.

(ITALPRESS).