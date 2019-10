Siria, Trump: “Ci sfiliamo dalle ridicole guerre tribali”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le truppe degli Stati Uniti in Siria lasceranno il confine turco, lasciando da sole le forze curde. Lo annuncia il presidente degli Usa Donald Trump, con una serie di tweet sulla crisi siriana.

“Gli Stati Uniti avrebbero dovuto restare in Siria solo per 30 giorni, ma siamo lì da oltre tre anni”, scrive Trump, che aggiunge: “È l’ora di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali. È il momento di riportare i nostri soldati a casa. Combatteremo solo dove avremo benefici, e lo faremo solo per vincere. Turchia, Europa, Siria, Iran, Iraq, Russia e i curdi dovranno risolvere la situazione e capire cosa vogliono fare con i soldati dell’Isis catturati”. (ITALPRESS).