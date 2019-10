Un accordo siglato a Roma tra Mediaset e Netflix: insieme per la produzione di 7 film italiani. La partnership con il gigante del web segna un nuovo passo avanti verso lo sviluppo internazionale per il gruppo italiano.

Mediaset e Netflix insieme per la produzione di 7 film italiani

Mediaset si muove ancora una volta verso l‘esportazione del prodotto cine-televisivo italiano in tutto il mondo. L’accordo con il colosso americano del servizio tv in streaming consente esattamente questo tipo di espansione. Netflix, infatti, è attivo in 198 diversi Paesi del mondo con oltre 150 milioni di abbonati.

Tutti i sette film che Mediaset e Netflix produrranno insieme potranno essere visti non solo in Italia ma anche in quei Paesi che fino a oggi hanno avuto un accesso molto limitato alla produzione Mediaset. A cominciare dagli Stati Uniti.

Questi film saranno lanciati in anteprima mondiale su Netflix come film originali a partire dal 2020. Successivamente andranno in onda in esclusiva free sui canali lineari di Mediaset già dodici mesi dopo il lancio sulla piattaforma streaming. Un vantaggio che deriva dall’accordo: l’intervallo di tempo, infatti, solitamente è il doppio.

Pier Silvio Berlusconi “È un onore”

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha commentato: “È un onore stringere un accordo esclusivo con una società moderna, globale e innovativa come Netflix. Ed è anche un onore veder riconosciuta la leadership di Mediaset in Italia nella produzione di contenuti”.