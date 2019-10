Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus con la star della serie tv “Dynasty”. Il matrimonio tra l’attore e la cantante è finito da poco e tutti lo credevano intento ancora a leccarsi le ferite. Liam Hemsworth, invece, ha già dimenticato la sua ex e avviato una nuova relazione.

Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus con la star della serie tv “Dynasty”

L’attore sembra aver ritrovato l’amore con la 22enne Maddison Brown, star della serie tv “Dynasty”. Il portale TMZ li ha pizzicati per le vie di New York mentre passeggiavano mano nella mano.

Liam e Maddison sono stati avvistati a passeggio insieme e poi a pranzo in un ristorante newyorkese, lui con un cappotto blu scuro, lei in jeans e camicia, entrambi bellissimi e sorridenti. Hemsworth, che ha da poco visto andare in frantumi il suo rapporto con l’ormai ex moglie Miley Cyrus sembra essersi lasciato il passato alle spalle ed è pronto per una nuova love story.

La giovane Maddison sarà la donna giusta? Sarà solamente il tempo a dircelo ma siamo sicuri che un bel ragazzone come lui non avrà problemi a ritrovare un nuovo amore stabile. Anche perché quello avuto con Miley Cyrus è stato tutt’altro che stabile e ricco di colpi di scena.

La bella ex moglie, infatti, non è rimasta con le mani in mano dopo la fine del matrimonio.

La fine della storia è arrivata a soli 8 mesi dalle nozze e dagli scatti che ritraggono la sua ex mentre bacia la blogger Kaitlynn Carter. Così Liam ha deciso di rompere il silenzio. “Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e che le auguro soltanto salute e felicità per il futuro…”.

Lo scatto di un tramonto e poche parole pungenti. Con questo post su Instagram, Liam Hemsworth annuncia la rottura con la cantante Miley Cyrus.

L’attore continua chiedendo il rispetto della privacy in una questione così delicata: “Questa è una faccenda privata e non ho fatto commenti, né lo farò, a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore”. Sul suo profilo intanto compaiono ancora tutte le foto scattate insieme a Miley, la più recente risalente a inizio giugno.

Kaitlynn Carter. Le due hanno attirato l’attenzione ad agosto, quando le due avevano mostrato quella che aveva tutta l’aria di una storia d’amore. Adesso, però, la relazione tra la già finita e si vocifera che sia ora impegnata con il cantante Cody Simpson. Intanto Miley Cyrus ha avuto quella che è sembrata una relazione “estiva”hanno attirato l’attenzione ad agosto, quando le due avevano mostrato quella che aveva tutta l’aria di una. Adesso, però, la relazione tra la cantante e la blogger sembra

Foto da Instagram.