Ivana Spagna e l’aldilà “Vedo i morti e parlo con loro”

Ivana Spagna, ospite di “Live – Non è la D’Urso“ su Canale 5, parla dell’aldilà e dei suoi rapporti con i morti. Questo, infatti, è uno dei temi della serata nel programma di Barbara D’Urso. “Vedo i morti e parlo con loro“, racconta la cantante.

La cantante racconta di aver visto delle presenze nella sua stanza da letto: “C’era una donna inginocchiata che scriveva, l’ho vista perché la mia gatta ha iniziato a miagolare, aveva pantaloni marroni e una maglia rosa. Somigliava a Giuditta Passa. Dopo alcuni anni ho cambiato lato del letto e nemmeno il tempo di addormentarmi che vedo un uomo vestito di scuro con la barbetta: Giulio Ricordi, al quale apparteneva questa casa”.

Lei è lì proprio sul suo letto, mentre viene intervistata. Il servizio mostra anche le immagini delle presenze che Ivana Spagna dice di vedere in quella stanza. Sembra ci sia poco di immaginario ma qualcuno, in studio, storce il naso.

La sua esperienza, infatti, lascia scettici alcuni degli ospiti in studio come Alessandro Cecchi Paone. Ivana Spagna, però, è serena e tiene a precisare una cosa fondamentale.

“Non voglio convincere nessuno di questo – dice -, oltretutto è quasi un anno che sto prendendo pastiglie per dormire. Un po’ mi spiace non avere più questi incontri”. A questo punto si fa strada l’ipotesi che possa trattarsi semplicemente di suggestione, anche se quanto accade non sembra turbare la cantante. Anzi, Ivana Spagna sembra apprezzare la compagnia di questi defunti nella sua casa.

Di fronte al dubbio, poi, che possa trattarsi di semplice suggestione dovuta a un particolare shock, Spagna aggiunge: “No, non è un sogno, io queste persone le ho viste. Ho avuto contatti in sogno con i miei genitori, che mi hanno detto cose poi avveratesi. Oramai questa cosa fa un pochino parte della mia vita”.

Foto Facebook Ivana Spagna.