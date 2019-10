“E adesso siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram”. Con queste parole l’attrice americana Jennifer Aniston sbarca su Instagram.

Come primo post da pubblicare sceglie un selfie di gruppo del cast di “Friends“. E non poteva essere diversamente. La nota sit-com anni Novanta ha compiuto i suoi primi 25 anni e i festeggiamenti non sono mancati.

Dopo l’annuncio di una pop-up experience e di un set Lego, infatti, la serie tv è anche sbarcat al cinema con tutti i suoi protagonisti. David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston insieme sul grande schermo con l’evento speciale Friends 25th: The One With The Anniversary.

Jennifer Aniston sbarca su Instagram con una foto dei suoi “Friends”

Al momento Aniston ha 1,4 milioni di follower e la sua prima foto – un selfie insieme ad alcuni attori protagonisti di Friends, la celebre sitcom che avviò la carriera di Aniston – ha circa 4 milioni di “mi piace”. I colleghi di “Friends” erano infatti al suo fianco (anzi alle sue spalle) per il suo sbarco social, arrivato dopo molti anni di “resistenza” da parte dell’attrice.

La nota attrice americana Jennifer Aniston si è iscritta a Instagram da poche ore, e secondo diversi giornali il flusso di persone che hanno iniziato a seguire la sua pagina l’ha mandata temporaneamente offline.

A convincerla a fare il grande passo sarebbe stata Reese Witherspoon, con cui ha recitato nella serie tv “The Morning Show”.

La Witherspoon, a differenza di Jen, da tempo utilizza Instagram per raccontare la sua vita e ha mostrato alla collega le potenzialità di questo mezzo.

“Puoi avere un po’ di controllo su quello che dicono di te là fuori. Puoi smentire le cose false che dicono su di te o quelle stupide. Dio solo sa quali… ne dicono parecchie”, ha dichiarato la Aniston a “Entertainment Tonight”. La Witherspoon è stata una delle prime a darle il benvenuto, ma in poche ore il profilo ha raccolto ben 113mila amici.