Maria De Filippi giudice ad Amici Celebrities, Michelle Hunziker “Siamo una squadra”

Maria De Filippi torna nella semifinale di “Amici Celebrities” in una veste diversa. Questa volta la conduttrice affianca la collega Michelle Hunziker, che ha preso il suo posto al timone del programma, in veste di giudice.

Un ruolo un po’ insolito visto che da vent’anni siamo abituati a vedere Maria De Filippi alla conduzione e questo ha scatenato delle critiche nei confronti di Michelle Hunziker.

La bella svizzera, però, non si è lasciata intimidire e sul suo profilo Instagram ha risposto alle accuse. “Siamo una squadra”, dice.

Amici Celebrities è un’edizione speciale dello storico programma di Maria De Filippi, in versione vip. Sono infatti personaggi famosi a sfidarsi nelle diverse prove.

Dopo aver condotto le prime puntate, Maria ha lasciato il timone a Michelle Hunziker ma in occasione della quinta puntata e semifinale è tornata in qualità di giudice speciale. Così, da conduttrice, è passata ad un altro ruolo accanto a da Giuseppe Zeno, Luca Argentero e Giulia Michelini.

“Non terrò conto in alcun modo conto di simpatie e antipatie nel mio giudizio – precisa il giudice speciale -, mi baserò unicamente sulle performance”.

Scortata dai sette ospiti, tra cui Giordana, Irama e Alberto Urso, Maria poi ringrazia Michelle per aver preso le redini del programma.

“Questo programma è nato in modo un po’ particolare, Michelle doveva farlo dall’inizio. Non è stato possibile per via degli impegni di Michelle ma le voglio augurare in bocca al lupo”. Ed in effetti Michelle non ha avuto vita facile ma se l’è cavata egregiamente.

Michelle Hunziker risponde alle critiche “Siamo una squadra”

Michelle Hunziker avrebbe dovuto prendere le redini di Amici Celebrities fin dall’inizio. Poi, com’è stato spiegato più volte sia da lei che da Maria De Filippi, gli impegni della conduttrice svizzera con Striscia la Notizia non hanno reso possibile la cosa.

Così, Maria De Filippi ha avvitato il programma per poi lasciarlo nelle mani di Michelle alla quarta messa in onda. La Hunziker era consapevole fin dall’inzio che sarebbe stata una sfida difficile, ma non si è fatta abbattere.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha dichiarato: “Sapevo molto bene che è da vent’anni che siamo tutti abituati, me compresa, a vedere Maria fare Amici. Ma quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così, tu non solo accetti di buon grado ma dici sai che c’è? Lo faccio proprio di cuore. Antonio Ricci ha detto ‘guarda Michelle, tu adesso sei in onda con Striscia, non puoi andare in contemporanea’”.

La proposta di Maria De Filippi è arrivata in estate e Michelle non ci ha pensato due volte ad accettare. Nonostante le critiche fossero dietro l’angolo, la Hunziker è andata avanti a testa alta.

“Una delle più belle sfide, delle più belle scuole che abbia fatto negli ultimi anni – ha dichiarato –. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018. Entrare in una situazione del genere da una parte è ovviamente da matti. Ma a me piacciono queste sfide!”.